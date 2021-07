Covid, ricoveri in lieve aumento: 3 pazienti in rianimazione

CATANIA – Non c’è alcun aumento esponenziale. Ma purtroppo nell’azienda Policlinico San Marco si sta registrando una crescita dei ricoveri anche in Terapia Intensiva.

I numeri dei ricoveri

Se il 20 luglio i posti letto occupati erano 16 con zero pazienti in Rianimazione, oggi i ricoverati sono 21. E di questi 3 sono nella sala Rianimazione dell’ospedale San Marco di Librino. Gli altri pazienti positivi sono distribuiti così: 9 in Malattie Infettive, 6 in Pneumologia, 2 in Ostetricia e c’è anche un piccolo malato in Pediatria. Nelle ultime 24 ore si sono registrati due accessi e due dimissioni.

Bloccate le riconversioni dei reparti Covid

Purtroppo le previsioni si sono rivelate esatte, ma i numeri sono contenuti. Quindi bisogna mantenere i comportamenti corretti per evitare che ulteriori pressioni nei reparti Covid. Il Commissario Pino Liberti, comunque, ha bloccato le ricorversioni delle unità operativa in attesa di capire l’evolversi della diffusione del virus.

Un decesso

Tra ieri ed oggi, purtroppo si è registrato il decesso di una persona contagiata da coronavirus. Si continua a morire di covid. “L’unica arma è il vaccino”, continuano a ripetere gli infettivologi. Ma guardando le immagini della manifestazione di ieri dei no vax senza mascherina in piazza Duomo a Catania, qualche camice bianco è preso dallo sconforto. La luce in fondo del tunnel sembra allontanarsi.