Emergenza incendi, 20mila ettari di bosco bruciati. Evacuate intere città

I canadair non bastano, l'Italia chiede aiuto all'Unione europea

Centinaia di persone sono state allontanate dalle case lambite dalle fiamme dall’Oristanese all’Ogliastra, in Sardegna. Nella palestra di Scano Mantiferro si è allestito un centro di raccolta. Diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza, rifornire d’acqua la popolazione e salvare il bestiame.

Secondo le prime stime, circa ventimila ettari di terra sono stati divorati dal fuoco, animali uccisi, case e aziende bruciate. “Danni incalcolabili”, per la Regione. In una lettera al governo, il presidente della regione, Christian Solinas, chiede una quota dei fondi del Pnrr per i risarcimenti. “Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche – dice il presidente Solinas – nelle quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l’incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale”.

Intanto la Protezione civile ha richiesto l’attiva dei soccorsi Ue per l’invio di altri canadair.