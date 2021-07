Green pass, Salvini choc su Draghi: “Razzismo contro i giovani”

ROMA – Il leader della Lega Matteo Salvini accende lo scontro nella maggioranza di governo sull’obbligo di Green pass deciso dall’esecutivo per ristoranti e bar al chiuso e per i grandi eventi. Si schiera con i gestori delle discoteche che vogliono riaprire e parla di ‘razzismo contro i locali e i giovani’. Il leader della Lega critica il premier Draghi per le parole su chi incita a non vaccinarsi: ‘Sono rimasto stupito negativamente. L’avevo sentito prima del Cdm, se aveva qualche osservazione poteva farmela al telefono e non attraverso una conferenza stampa’.