Il ricordo di Boris Giuliano, ucciso dalla mafia 42 anni fa

La cerimonia di commemorazione in via Di Blasi, luogo dell'omicidio

PALERMO – In occasione dell’anniversario dell’uccisione del vice questore di polizia Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979, la questura di Palermo ha ricordato la figura del funzionario di polizia che, ancora oggi, per tanti uomini e donne in divisa, è un esempio di rigore ed intransigenza nei confronti della prevaricazione mafiosa.

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha deposto una corona di alloro presso il luogo dell’attentato, in via Francesco Paolo Di Blasi, alla presenza delle autorità e dei familiari di Giuliano. A seguire è stata celebrata anche una messa presso la chiesa di San Giuseppe Capasso di via Benedettini.