La scuola non si vaccina: Sicilia ultima per dosi al personale – I DATI

PALERMO – In una Regione in cui anche oggi si contano oltre 500 positivi al Covid, la vera sorpresa arriva dal report settimanale sulle vaccinazioni pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo le statistiche pubblicate il 23 luglio, la Sicilia è ultima per dosi somministrate al personale scolastico. Su 140mila persone censite, sono solamente 73.609 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 52,58% della popolazione scolastica regionale. Il 4,36% è invece in attesa della seconda dose, mentre in ben 60.277 – il 43,6% tra insegnanti e personale Ata – non è ancora immunizzato. Dati che relegano la Sicilia all’ultimo posto tra le regioni italiane per numero di vaccinati a scuola.

Il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha chiesto alle Regioni, entro il 20 agosto, un rapporto numerico dettagliato su quanti ancora non sono vaccinati nell’intero comparto scuola. I dati pubblicati sul sito del Governo vengono aggiornati settimanalmente.

Nei giorni scorsi aveva suscitato molte polemiche l’ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, con la quale si prevede che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.

Dure contestazioni erano arrivate pure dal mondo della scuola: il sindacato Cobas Sicilia, in una nota, fa sapere che “si oppone con decisione al tentativo-golpe del Presidente della Regione Siciliana Musumeci che vorrebbe introdurre di fatto una obbligatorietà vaccinale non prevista da alcuna norma di legge nazionale attualmente in vigore”.

A poco più di un mese dal rientro tra i banchi di scuola, dunque, in Sicilia solamente poco più della metà di insegnanti e personale scolastico è completamente vaccinato.