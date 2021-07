Omofobia, coppia aggredita a Palermo: sono tre i denunciati

PALERMO – Denunciati due minorenni e un maggiorenne per l’aggressione omofoba avvenuta lo scorso 29 maggio al centro di Palermo e che ha visto come vittime due ragazzi torinesi giunti in visita turistica nel capoluogo siciliano. I tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. Le indagini degli uomini della Squadra mobile sono arrivate a loro sulla base di accertamenti effettuati sui attraverso Facebook, Tik Tok” ed Instagram.

La perquisizione

L’ipotesi dei poliziotti è stata inoltre confermata dall’esito delle perquisizioni che ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni indumenti verosimilmente indossati il giorno dell’aggressione e che sono stati immortalati da sistemi di video sorveglianza presenti in zona.

I fatti

I due turisti torinesi stavano percorrendo via Maqueda, camminando mano nella mano e scambiandosi effusioni, ed erano stati insultati pesantemente, spinti one di forte risentimento di natura omofoba da parte di tre aggressori. La ferma reazione di una delle due vittime aveva fatto reagire gli aggressori che l’hanno picchiato e gli hanno lanciato una bottiglia di vetro senza colpirlo. La vittima aveva riportato la frattura delle ossa nasali, un trauma cranico ed un ematoma all’occhio destro.