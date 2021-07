Palermo, ad agosto amichevole con la Salernitana

Sarà la Selernitana la terza e ultima squadra che il Palermo affronterà in amichevole durante il ritiro attualmente in corso a San Gregorio Magno (SA). Domenica 1 agosto alle 17.30, i campani, neopromossi in Serie A, saranno ospiti nel Centro Sportivo Polivalente del Comune in cui si sta svolgendo la preparazione estiva del Palermo.

La partita si svolgerà a porte chiuse. L’accesso sarà consentito esclusivamente agli organi di stampa accreditati.



L’amichevole con la Salernitana, dopo quelle con il Potenza e con il Monopoli, sarà anche l’ultimo saluto a San Gregorio Magno. Subito dopo la fine della partita, infatti, i rosanero lasceranno dopo due settimane la sede del ritiro e partiranno direttamente alla volta di Palermo.