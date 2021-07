Palermo e Trapani, allerta meteo rossa: pericolo incendi

La protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per rischio incendi per le province di Palermo e Trapani a partire da domani. Le alte temperature previste in Sicilia nei prossimi giorni potrebbero provocare dei rischi anche alla salute e per questo il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un bollettino di massima allerta a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Un’ampia area depressionaria centrata sulla Francia interessa anche le nostre regioni settentrionali con instabilità atmosferica, soprattutto quelle di Ponente, dove sono attesi temporali anche intensi. Sul resto del Paese permarranno condizioni in prevalenza stabili grazie all’azione di un promontorio di matrice nordafricana.

Domani lo scenario meteo non subirà variazioni sostanziali, con fenomeni temporaleschi che continueranno ad interessare il Settentrione, mentre il tempo stabile insisterà al centro-Sud, con temperature in graduale ulteriore aumento fino a valori molto elevati.

La ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, soprattutto su Sardegna e centro peninsulare, specie sulle aree costiere tirreniche e sui crinali appenninici, tenderà ad estendersi anche su parte del Sud.