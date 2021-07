Tragedia a Panarea, muore sedicenne in mare: giallo sulle cause

PANAREA (ME) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nell’isola di Panarea. Un 16enne di origini milanesi, per cause al vaglio dei carabinieri e degli operatori sanitari, è morto nello specchio di mare vicino Dattilo. R.M., probabilmente è stato colto da un malore improvviso. Sul posto oltre ai carabinieri, anche la capitaneria di porto. Profonda tristezza da parte di residenti e turisti sull’isola appena si è saputa della tragedia.