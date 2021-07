Andreoni: “L’aumento dei ricoveri è preoccupante”

I casi di persone ricoverate a causa del covid stanno aumentando. Questi numeri fanno suonare un campanello d’allarme anche a Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

“L’aumento dei ricoveri – ha dichiarato – è ovviamente preoccupante in termini generali ma atteso ed è un fenomeno statistico. I ricoveri, anche se grazie ai vaccini in una percentuale molto minore che nelle precedenti ondate, vanno di pari passo con i contagi, perché non possiamo dimenticare che abbiamo oltre 2 milioni di over 60 non vaccinati e tanti soggetti immunodepressi su cui il vaccino dà una risposta minore”.

C’è da registrare anche l’aumento o di somministrazioni di anticorpi monoclonali, passato da 80 prescrizioni settimanali a 160 secondo. Per Andreoni le regioni del Sud pagano un prezzo importante perché “è già iniziato l’esodo dei villeggianti e dunque è più facile si verifichino situazioni di affollamento. Guardiamo anche i focolai che si stanno verificando in alcune isole e comunque legati al turismo. A pesare sono diversi fattori, tra cui anche i mezzi di trasporto che vengono utilizzati e che di per sé sono un veicolo di trasmissione del virus. Ma a incidere è anche la maggior rilassatezza di abitudini che c’è naturalmente quando si è in vacanza, e si è portati a vedere più persone, mangiare o bere più spesso fuori casa. Il significato che questi dati hanno – ha concluso Andreoni – è che bisogna mantenere alta l’attenzione anche in vacanza”.