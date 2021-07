Cannizzaro, crescono i ricoverati: “La maggior parte non vaccinati”

Il virus corre tra chi, per varie ragioni, non ha ancora aderito alla campagna vaccinale.

CATANIA – I contagiati non vaccinati vanno a finire in ospedale. Il siero, infatti, riesce a proteggere – nella maggior parte dei casi – dall’insorgenza dei sintomi più gravi. Alcuni letali. Intanto hanno superato i 20 ricoveri di pazienti positivi al Cannizzaro di Catania, tra Malattie Infettive e Pneumologia. Un dato che è quasi raddoppiato nell’arco di una settimana. Oltre il 90% dei positivi ricoverati non è vaccinato, alcuni hanno ricevuto solo la prima dose. I vaccinati che comunque sono in reparto presentano altre patologie o sono soggetti fragili. E ricorrono all’ospedale più per precauzione.

Quanto accade al Cannizzaro è un po’ la cartina di Tornasole di quanto accade negli ospedali dell’Isola con un aumento di ricoverati positivi, fisiologico anche alla stagione estiva che prevede molta più socialità, che sono per la maggior parte non vaccinati. Da qui, l’appello a correre a vaccinarsi “per proteggere sé stessi e gli altri”.

I no vax, però, anche su questi dati urlano al “complotto”.