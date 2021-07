Canottieri Cup, Fausto Tabacco è il vincitore

MARSALA (TP) – Concluso il Torneo Nazionale Open Maschile “Canottieri Cup”, con la vittoria di Fausto Tabacco, del Ct Vela Messina, contro l’avversario Alessio Di Mauro, del Tc Siracusa. In campo due campioni che hanno chiuso il match finale con il punteggio di 7-5 6-1.



Giunto alla quarta edizione, il torneo, organizzato dalla Società Canottieri Marsala da giovedì 22 luglio a domenica 25, ha messo in palio un montepremi di ben 4mila euro in totale, grazie anche alla presenza di sponsor privati che anche quest’anno hanno rinnovano la loro presenza, dando fiducia ad un evento sportivo che cresce sempre di più, richiamando a Marsala tennisti da tutto il sud Italia. In semifinale si sono qualificati Antonio Campo, del Tc2, e Antonio Caruso, del Tc Quadro, che insieme a tutti gli altri tennisti hanno dato un bellissimo spettacolo non solo per gli addetti ai lavori, per gli appassionati di questo sport, ma anche per i tanti giovani che si sono goduti le partite dagli spalti.

Ad organizzare il torneo è stato Francesco Pulizzi, consigliere della Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, che ha lavorato in sinergia con uno staff efficiente, con il direttivo del Circolo, con il Direttore di gara Marcello Franchino e con gli arbitri Massimiliano Ditta e Franco Pugliese.

“Anche quest’anno – ha dichiarato il direttore del torneo Francesco Pulizzi – , malgrado i problemi legati all’emergenza sanitaria, che tutti ben sappiamo, siamo riusciti ad organizzare un torneo di tutto rispetto, due bellissime semifinali e una finale da incorniciare. Alessio di Mauro e Fausto Tabacco: praticamente la leggenda e la storia del tennis siciliano degli ultimi trent’anni e una giovane promessa di questo sport. Da segnalare le belle partite, combattute nei quarti: Caruso/ Chesseri e Tabacco/ Damico; Caruso e poi le semifinali Tabacco/Campo e Caruso/di Mauro. Mi preme ringraziare – conclude Pulizzi – la società Canottieri, il suo presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci e tutti gli sponsor ( Baglio di Pianetto, Medical Center, Ri-Fra, Enodoro e Mediedil) che con il loro contributo economico hanno permesso la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento personale va al giudice arbitro Massimiliano Ditta, a Fabrizio Franco (delegato provinciale FIT) e a Chicco Patti”.