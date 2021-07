Coime, dal Comune 5 mezzi elettrici per il parco Cassarà

I mezzi serviranno per le attività proprie della struttura all'interno del Parco e per i lavori da effettuare nelle aree a traffico limitato

PALERMO – Cinque quadricicli elettrici sono stati acquistati dall’amministrazione comunale e messi a disposizione del Coime. I mezzi serviranno per le attività proprie della struttura all’interno del Parco Cassarà e per i lavori da effettuare nelle aree a traffico limitato. I mezzi dotati di cassone ribaltabile, sono omologati e rispondono alle “nuove esigenze di lavorazioni da effettuare nel totale rispetto dell’ambiente”.

“L’acquisizione di questa attrezzatura – ha detto il vice sindaco Fabio Giambrone – è in linea con la programmazione pluriennale di cui la struttura del Coime si è dotata, in perfetta sintonia con le linee guida dell’Amministrazione in tema di innovazione tecnologica e di rispetto dell’ambiente”.

“Da qualche anno – ha aggiunto Francesco Teriaca, dirigente Coime – perseguiamo il raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza volti al rispetto dell’ambiente. I nuovi mezzi, frutto di una programmazione pluriennale in corso di attuazione, sono ad impatto ambientale pari a zero, e aderenti all’evoluzione Green della pubblica amministrazione. Saranno utilizzati per i lavori all’interno del parco Cassarà e nelle aree pedonali nelle quali è necessario rispettare i limiti di emissione. Un processo ormai irreversibile che si continuerà nel futuro privilegiando i mezzi leggeri”.