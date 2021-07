Covid, sta bene la piccola francese contagiata

CATANIA – Quando c’è il coinvolgimento di una bimba nell’incubo del Covid le emozioni sono difficili da governare. Una piccola adolescente francese, che è arrivata con la sua famiglia all’aeroporto di Catania in vacanza, è risultata positiva al coronavirus. La scoperta è stata fatta durante lo screening al terminal dell’aeroporto la scorsa settimana. In via precauzionale la ragazzina è stata visitata al Cannizzaro di Catania, ma le sue condizioni generali di salute non destano preoccupazioni. I piccoli sintomi che aveva sono scomparsi in pochissimi giorni e già domani infatti sarà trasferita in un covid hotel per attendere che si negativizzi. Una storia che dimostra l’efficenza della macchina organizzativa improntata dal rilevamento all’arrivo a Catania alla cura del paziente e al suo isolamento durante il soggiorno siciliano. E anche all’individuazione dei contatti diretti e del tracciamento. Purtroppo questa vacanza per la piccola si è tramutata in una piccola disavventura, ma Catania è pronta a raccoglierla. A braccia aperte.