Cuffaro raduna i centristi: “Alle regionali candidata donna”

Hanno già in testa un nome, che resta però rigidamente segreto. Per i centristi, o perlomeno per quelli – tanti – della nuova DC di Totò Cuffaro, il futuro candidato alla Presidenza della Regione sarà una donna. E’ quanto rivela il neo segretario regionale della Democrazia Cristiana ed ex Presidente della Regione siciliana, alla vigilia dell’evento di stasera a Palermo, che chiama a raccolta tutte “le donne democristiane e centriste” della Sicilia. Una convention che punta a far parlare a lungo della neonata formazione politica di “manniniana” memoria, che ha l’obbiettivo di mettere insieme forze, tutte al femminile, finora sperdute e disorientate da un sistema elettorale bipolare ormai consolidato.

“Quello di oggi vuole essere un appuntamento per ridare umanità alla politica – dice Cuffaro – e quale via migliore potrebbe esserci se non quella di coinvolgere le donne, vera espressione di questa qualità nel suo significato più intrinseco. La politica negli ultimi anni ha perso totalmente i valori fondanti della sua missione, noi vogliamo riportarli in auge, per questo promuoveremo in questo campo tutte le donne capaci di esprimere e trasmettere nuovamente emozioni, oltre che professionalità e competenze”.

E sarà questo il leitmotiv dei centristi per la prossima campagna elettorale, un fil-rouge che si propone di “arruolare” nomi noti e non, provenienti anche da altre forze politiche, purché di ispirazione “cristiana, popolare e moderata”. “La Sicilia è pronta per candidare una donna – afferma l’ex presidente della regione – e la Democrazia Cristiana riparte da questo tema ideale forte, vogliamo ridare protagonismo a coloro che vogliono difendere i valori della vita. Con forza e passione, ritessendo una storia di un partito che ha pagato fortemente la perdità dei suoi valori fondanti”. Al raduno di oggi, allo stand Florio di Palermo, parteciperanno imprenditrici e donne impegnate in vari campi della vita sociale, culturale e politica.