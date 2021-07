Estorsione alla moglie e al compagno della madre: arrestato

MESSINA – La polizia ha eseguito a Messina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 39 anni, ritenuto responsabile di estorsione, rapina, danneggiamento e violenza privata ai danni della moglie e del compagno della madre.

L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, in diversi momenti, con violenza verbale e minacce anche di morte, ha costretto la moglie e il compagno della mamma a consegnargli del denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. Allontanato dall’abitazione coniugale, in due occasioni, si è introdotto di notte nell’appartamento sottraendo del denaro; inoltre, per non avere soddisfatto le sue continue richieste, ha danneggiato l’automobile del convivente della madre. I familiari hanno denunciato tutto alla polizia che lo ha bloccato.