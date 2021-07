Fioretto, c’è Daniele Garozzo in semifinale

CATANIA. Piedi per terra e cuore. In una kermesse olimpica che ha rimesso in discussione tutto il ranking della scherma, Daniele Garozzo tiene il passo con umiltà e determinazione. Questa mattina (ora italiana) ha centrato una semifinale di fioretto che sa d’impresa.

La possibilità di andare a medaglia è concreta: bissare l’oro di Rio de Janeiro sarebbe il sogno proibito.

Un risentimento muscolare che non ha dato tregua

Nonostante il risentimento muscolare alla coscia sinistra, Daniele Garozzo ha battuto ai quarti il transalpino Enzo Lefort (15-10 il risultato finale).

Contro il padrone di casa Shikine, si scende in pedana alle 11.50.

Siamo sempre lì: piedi per terra e cuore.