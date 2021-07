Green pass obbligatorio, la Fipe: “Non possiamo imporlo ai dipendenti”

L’obbligo del green pass all’interno dei locali (ristoranti, bar ecc…) potrebbe creare qualche problema. Non tutti i dipendenti sono d’accordo al vaccino e questo, se non hanno già avuto il covid, li costringerebbe ad effettuare il tampone ogni 2 giorni.

Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio, circa l’ipotesi di un green pass obbligatorio per i dipendenti dei locali pubblici, ha commentato così la notizia: “Allo stato attuale purtroppo non abbiamo nessun potere per poter imporre la vaccinazione ai dipendenti, sicuramente è un tema molto delicato, interessante e che merita un approfondimento perché l’obiettivo è sconfiggere la pandemia, ma facciamo semplicemente attenzione a non imporlo in un momento in cui già c’è difficoltà a reperire dipendenti”.

“Potrebbe essere adottato nei prossimi mesi ma evitiamo di farlo nel periodo di massimo picco” come può essere il mese di agosto – ha sottolineato Calugi. Bisogna sempre scindere tra quello che è un principio, su cui credo siamo tutti d’accordo, e l’applicazione di quel dispositivo”, ha aggiunto il direttore generale di Fipe-Confcommercio, specificando che “l’importante è non sottovalutare l’applicazione concreta di queste norme”.