Il dato che smonta i no vax: pochissmi positivi vaccinati

CATANIA – I numeri parlano. E sono chiari. Chiarissimi. La stragrande di positivi a Catania sono non vaccinati. Il report è redatto dall’ufficio dell’Asp di Catania che si occupa dei contagiati rilevati ogni giorno. Quindi la fotografia catanese è perfettamente in linea con quanto sta accadendo nel resto dell’isola. Una risposta concreta al popolo dei no vax che sabato pomeriggio ha protestato in diverse piazze d’Italia.

Dai dati dell’Asp, aggiornati ad oggi, i positivi in carico sono 274, di cui non vaccinati 225, positivi vaccinati con ciclo completo sono solo 16. Del totale di pazienti positivi hanno sintomi solo in 55, 20 positivi sono stati inviati per la terapia con monoclonali. E i ricoveri registrati oggi sono 7. In totale, nelle varie strutture ospedaliere dell’isola, sono 58 i pazienti ricoverati.

E arrivano notizie rassicuranti dagli hub vaccinali. Il green pass ha determinato un’impennata nelle prenotazioni. Il solo hub di via Forcile ha chiuso ieri con circa 530 prime dosi di cui 120 open. Da qualche giorno il rapporto prime-seconde dosi si è invertito, con il 70% di prime dosi e il 30% di seconde dosi.

“Ci auguriamo che il trend delle vaccinazioni rimanga costante – dice il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti basti questo dato: tra i nostri ricoverati solo 2 o 3 sono vaccinati e presentano tutti comorbilità”.