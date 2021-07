Nuoto Catania, c’è il rinnovo con il vice capitano Torrisi

"Il rinnovo con la Nuoto Catania è sempre stato per me soltanto una formalità"

CATANIA – Talento, passione e forte attaccamento ai colori rossazzurri. Giorgio Torrisi è questo ma anche tanto altro. In questi anni l’attaccante catanese ha sempre rinnovato il suo legame con la Nuoto Catania, dimostrando, anche quando il lavoro lo portasse lontano dalla città etnea, di voler sempre dare un contributo ai suoi compagni di squadra con giocate strepitose e spesso spettacolari.

“Il rinnovo con la Nuoto Catania è sempre stato per me soltanto una formalità. Sarà un impegno notevole coniugare lavoro e allenamenti ma continuerò a dare anche quest’anno il mio contributo alla squadra. Credo che sia l’onore più grande per noi giocatori catanesi difendere i colori della squadra della nostra città nella massima serie e io voglio esserci. La forza del gruppo anche quest’anno sarà la nostra arma in più. Io sono orgoglioso di farne parte e di mettermi al servizio della mia squadra!”

Il dirigente Pippo Leonardi responsabile della prima squadra ha dichiarato: “Nonostante gli impegni di lavoro le sue affermazioni sulla difesa dei colori catanesi,la forza del gruppo e sopratutto la sua determinazione nel voler far parte del gruppo stesso, visti i sacrifici a cui andrà incontro per coniugare lavoro e squadra, ci fanno capire l’atleta e l’uomo che è. Utilissimo il primo ed insostituibile il secondo come riferimento positivo per tutti”.