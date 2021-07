Ronaldinho a Taormina: “Troppo bello essere qui”

L'ex Pallone d'oro al Teatro Greco per ritirare il “Champion of Charity Award”.

TAORMINA. “Troppo bello essere qui a Taormina, grazie mille per l’affetto!”. Ronaldo de Assis Moreira, al secolo Ronaldinho, al Teatro Greco per ritirare il “Champion of Charity Award”. Riconoscimento per il suo impegno nel sociale.

Campione del mondo con la maglia verdeoro del Brasile nel 2002 e collezionista di titoli con le maglie di Barcellona, Milan e Psg, Ronaldinho pass un week end di vacanza a Taormina in quella che resta pare rafforzare un legame che con la Sicilia si era già consolidato qualche tempo fa: l’ex Pallone d’oro ha infatti prestato il suo volto alla promozione di un Nero d’Avola delle cantine Birgi di Marsala.

Tra autografi e selfie, ed in modo molto composto, la tappa taorminese di Ronaldinho ha visto anche la presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla: “Un testimonial che porterà all’’estero la Sicilia con la sua storia, la sua cultura e la sua identità”.