Tantissimi ragazzi, boom di vaccini alla Fiera

Oggi è un altro giorno di festa per il vaccino. C’è il boom di dosi alla Fiera del Mediterraneo. Le prime hanno superato il trenta per cento delle somministrazioni complessive, conteggiando anche le seconde. La foto che pubblichiamo dimostra che c’è stata una grande folla accorsa lì per vaccinarsi. Ora le file scorrono più veloci. In mattinata le code hanno creato qualche disagio. Dalla Fiera dicono che le somministrazioni sono spinte da tanti giovanissimi che si stanno immunizzando.

Anche il weekend si è risolto in una festa del vaccino, come abbiamo raccontato. “Abbiamo un importante aumento dei positivi, ma poche ospedalizzazioni, in confronto. E, in questo momento, mentre stiamo parlando, a Palermo, tra i ricoverati, non ci sono vaccinati con la doppia dose. A poco a poco convinceremo i no vax. Molti si stanno già convincendo e vengono in Fiera per farsi somministrare la dose, magari con la scusa del Green pass”. Queste le parole del commissario per l’emergenza, Renato Costa.