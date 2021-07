Vaccini e green pass, si punta nella fiducia nelle farmacie degli over 60

ROMA – Vaccini, tamponi e green pass. Le farmacie diventeranno, secondo Federfarma, presidi strategici per l’erogazione dei servizi anti Covid. Le 19mila farmacie diffuse capillarmente sul territorio nazionale oltre al flusso ordinario (circa 4 milioni di frequentazioni quotidiane pre-Covid) prevedono di gestire a breve un afflusso maggiore “diventando centri di erogazione di servizi anti-Covid”, dal vaccino, ai tamponi corredati di Green pass.

Lo specifica Federfarma, sottolineando che le farmacie “sono riuscite a raggiungere la fiducia degli over 60 non ancora vaccinati”. Inoltre, le farmacie di media, sottolinea Federfarma, distano dai centri cittadini 5 minuti contro le decine di km che spesso dividono alcuni centri delle aree interne da ambulatori e strutture ospedaliere. La farmacia, conclude Federfarma, “continua ad impegnarsi per offrire servizi sanitari di prossimità rispondenti alle mutevoli esigenze di salute della popolazione”.