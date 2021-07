Vaccini, Figliuolo: “Manca l’ultimo miglio per l’immunità di gregge”

ROMA – Un ultimo sforzo per raggiungere l’immunità di gregge in Italia. E’ questo il pensiero del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, che a margine di un evento a Susa ha lanciato un messaggio di ottimismo in vista del raggiungimento dell’obiettivo. “Manca l’ultimo miglio per l’immunità di gregge contro il Covid in Italia. Entro luglio arriveremo al 60% della popolazione vaccinabile vaccinata – ha detto Figliuolo -, l’obiettivo dell’80% per settembre è a un passo”.

“Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente – ha detto il commissario Figliuolo -. E’ chiaro che tutto è subordinato all’arrivo dei vaccini, che arrivano in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la Difesa, la Protezione Civile e il mondo delle associazioni. C’è ancora un pezzo di strada da fare – ha concluso – siamo all’ultimo miglio”.