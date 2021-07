Vigili fuoco: si insedia il direttore regionale per la Sicilia

PALERMO- Nella mattinata, nelle sedi della direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, in via Mariano Stabile e in Piazza Verdi, a Palermo, si è svolto il passaggio di consegne tra il direttore regionale reggente uscente, l’ingegner Gaetano Vallefuoco, e l’ingegner Ennio Aquilino che, da oggi, si è insediato al vertice dei Vigili del fuoco per la Sicilia. Aquilino, 58 anni, romano, dal ’94 nei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è esperto europeo di gestione integrata delle emergenze e di Crisis management oltre che esperto internazionale in metodologie Usar (Urban Search and Rescue).

E’ stato comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, Viterbo, L’Aquila, Venezia e Napoli. Nel Consiglio dei ministri del 9 luglio scorso, Aquilino è stato nominato dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e incaricato di ricoprire il ruolo di direttore regionale per la Sicilia.