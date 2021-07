Ars, prima Commissione boccia i tagli del Governo

Arriva il no per la riduzione di 10 milioni del fondo di quiescenza dei pensionati della Regione siciliana per l'anno 2021

PALERMO – Parere negativo dalla prima Commissione Affari istituzionali sulle parti di competenza del disegno di legge di variazioni di Bilancio, con il quale il governo propone la riduzione di 10 milioni del fondo di quiescenza dei pensionati della Regione siciliana per l’anno 2021, la diminuzione di oltre dieci milioni dei trasferimenti previsti ai Comuni per la spesa corrente e quella di oltre 10 milioni per gli investimenti, oltre alla riduzione di due milioni per i trasferimenti ai Liberi consorzi e le Città metropolitane e di 550 mila euro per i trasferimenti per il personale dei Comuni in dissesto e pre-dissesto.

Lo rendono noto Giuseppe Lupo Antonello Cracolici, componenti Pd in Commissione, annunciando che “ci opporremo anche in Aula ai tagli previsti dal governo regionale che colpiscono in maniera indiscriminata i Comuni, le ex Province, i lavoratori precari ed i pensionati della regione”.