Asp, avanti la campagna vaccinale di prossimità: oggi a Mezzujuso

PALERMO – La campagna vaccinale di prossimità nei comuni della provincia prosegue. Dopo aver effettuato 413 vaccinazioni a Valledolmo, nella giornata di ieri, oggi l’Asp di Palermo è impegnata a Mezzojuso insieme ai medici di medicina generale e continuità assistenziale e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, fortemente voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando operativo di vertice interforze.

“Nonostante il periodo vacanziero, tutti gli operatori dell’Asp sono concentrati sulle attività preziose per creare condizioni di sicurezza – dice Daniela Faraoni – stiamo correndo contro il tempo per raggiungere la platea più vasta possibile di cittadini prima dell’autunno, quando il Covid potrebbe essere più aggressivo”. Le prossime iniziative nei comuni della provincia sono in programma: domani a Polizzi Generosa; 29 luglio Castellana Sicula; 30 luglio Ficarazzi; 31 luglio Altavilla Milicia; 2 agosto San Mauro Castelverde; 3 agosto Capaci, 4 agosto Giardinello; 5 agosto Borgetto e 6 agosto Trabia.