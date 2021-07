Briganti, fori di proiettile sulla palestra: “Qua restiamo”

CATANIA – “Un paio di colpi di pistola sulla porta della palestra del Campo San Teodoro Liberato”. La denuncia arriva dai Briganti di Librino Rugby, che hanno postato le foto di due fori di proiettile sulle lamiere del centro dove si allenano all’interno del quartiere popolare. “Caro pistolero che vieni di notte, allora non hai capito niente. Qua siamo e qua restiamo”, ribadiscono di nuovo.

Intanto arriva la solidarietà della politica. Ecco la nota di Sinistra Italiana: “Ennesimo gravissimo atto intimidatorio contro la struttura dei Briganti di Librino – scrivono – Due colpi di pistola contro la porta della palestra del Campo San Teodoro Liberato. Un luogo di tutte e tutti quelli che amano Librino, di tutte le persone che amano veramente Catania ed i suoi abitanti. Continua l’escalation di atti di violenza per provare a cacciare questa straordinaria comunità da Librino, ma non ci riusciranno perché non siete e non sarete mai soli. Ai Briganti tutta la solidarietà di Sinistra Italiana Catania”.