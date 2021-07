Cestistica Torrenovese e Bolletta ancora insieme

TORRENOVA (ME) – Cestistica Torrenovese è soddisfatta di comunicare la prosecuzione del rapporto tra la società e l’atleta Luca Bolletta, lungo classe 1992. Giocatore in grado di abbinare ampie soluzioni sul fronte d’attacco ad una buona presenza difensiva, di realizzare dalla lunga distanza ma anche di sfruttare il proprio fisico per andare in

penetrazione al canestro.

Al secondo anno con la maglia di Torrenova, Bolletta ha aumentato i giri del motore nel corso della stagione,

disputando un finale di campionato in crescendo, dimostrando qualità sul parquet, ma anche tanta intensità in

allenamento e disponibilità fuori dal campo. Per questi motivi la società ha optato per il rinnovo del rapporto

col cestista natio di Patti e scuola Confcommercio. Lo scorso anno 6.4 punti e 5.6 rimbalzi di media, con una

doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi nella gara contro Piadena ed una serie playout da protagonista contro

Varese.