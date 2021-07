FC Messina, Arena: “Meritiamo la C, confido nella giustizia”

“Siamo pienamente in regola. In appena cinque giorni abbiamo compiuto un miracolo, predisponendo tutte le carte necessarie e dando seguito ai risultati sul campo, che ci avevano messo nelle condizioni di chiedere una C che crediamo fermamente di meritare. Confido nella giustizia sportiva e quindi, se queste notizie negative dovessero essere confermate, ricorreremo al Coni, non lasciando nulla d’intentato fino all’ultimo grado di giudizio”. Ha parlato così Rocco Arena, presidente dell’FC Messina, intervenuto ai microfoni di “Messinasportiva.it” per commentare le ultime decisioni in merito alla sostituzione del Gozzano nel prossimo campionato di Serie C.

“La Lega Pro ci ha comunicato il 16 luglio che potevamo concorrere per un posto in Serie C. Il sabato e la domenica i notai sono chiusi e quindi abbiamo potuto formalizzare la trasformazione della ssd in società di capitali lunedì 19. In due giorni nessuna banca italiana ci ha potuto rilasciare una polizza, perché la nostra srl si era appena costituita e non c’erano i tempi tecnici per censirla. Ci siamo rivolti a dodici differenti broker e tutti ci hanno detto che non c’era possibilità. Soltanto la Credit Glorious ha accettato comunque l’incarico”.