Fiaccolata contro il green pass, coinvolte dodici città

L’obbligo del green pass per accedere in alcuni luoghi come bar, ristoranti, musei ecc… non vede tutti d’accordo. Negli ultimi giorni ci sono state diverse manifestazioni e domani ci sarà una fiaccolata che coinvolgerà ben 12 città.

Tra le città coinvolte ci saranno Roma, Milano, Genova e Palermo. Ad organizzare la manifestazione è il “Comitato libera scelta”.

Nella capitale, all’evento che inizierà alle 20 in piazza del Popolo così come nelle altre piazze coinvolte, hanno aderito anche alcuni parlamentari tra cui Vittorio Sgarbi, Armando Siri, Claudio Borghi e Gianluigi Paragone.

Il comitato sulla propria pagina Facebook scrive: “Siamo un comitato di liberi cittadini, apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria. Intendiamo manifestare ovunque, in tutta Italia, pacificamente e democraticamente, il nostro dissenso di fronte agli abusi che le nostre libertà fondamentali garantite dalla Costituzione stanno subendo. L’introduzione del Green Pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, per VIVERE, è semplicemente inaccettabile e INDEGNO di un Paese libero. NON siamo no-vax, NON siamo negazionisti, NON siamo fascisti, nè comunisti.

Non dateci etichette solo per creare un’ennesima divisione. Chiediamo che venga garantita, senza discriminazione alcuna, la libertà di vaccinarsi, così come di non farlo. Esattamente come è previsto dall’art. 36 del Regolamento UE 2021/953. Tutti i dati dimostrano che NON ci troviamo di fronte a un’emergenza sanitaria in questo momento, quindi NON vi è alcun motivo di imporre Green Pass obbligatorio per attività primarie ed essenziali. Basta accettare tutto questo, basta sfogarsi sui social network!!!

Diamo espressione fisica del nostro dissenso. L’appuntamento è per tutti mercoledì 28 luglio alle ore 20.00 a ROMA in Piazza del Popolo per accendere una luce di libertà, tutti insieme, e illuminare la piazza con fiaccole, torce, candele, flash dei telefoni….. Qualunque cosa esprima quella luce di libertà che ancora è viva nei nostri cuori. Per chi non potrà recarsi fisicamente a Roma, l’appuntamento è per tutti, nello stesso giorno e ora, davanti alla sede del Municipio della proprio Comune. E’ ora di scendere in piazza in tutta Italia e far brillare le luci della libertà, del buon senso e della razionalità”