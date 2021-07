A DUE PASSI DA VIA CAVOUR

Via Giovanni Lucifora, luogo di ritrovo e di degrado. I ragazzi si danno appuntamento nella stradina che costeggia la Banca d’Italia in via Cavour, a Palermo.

Accadeva nei giorni del lockdown e accade anche adesso. Si radunano, mangiano, bevono e lasciano cartacce e bottiglie per terra. Chi dovrebbe pulire non lo fa. Il degrado è inevitabile.