Incendi, fiamme su Ss417: traffico bloccato a Ramacca

RAMACCA – Sulla strada statale 417, di Caltagirone, il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca, nel Catanese, in entrambe le direzioni, per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede stradale. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni sul posto tra il km 50 e il km 56, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo rende noto l’Anas.