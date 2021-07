Incidente mortale sulla Statale 193. Coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. L’impatto è avvenuto al km zero della Statale 193 di Augusta.

Al momento, come reso noto dall’Anas, la strada è chiusa al traffico in modo tale da consentire l’esecuzione dei rilievi e capire la dinamica dell’impatto. Accorsi sul posto anche 118 e carabinieri. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 13.