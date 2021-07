Ippodromo, in programma incontro al ministero Politiche agricole

PALERMO – Il ministero delle Politiche agricole ha diminuito per il 2021 le corse dell’ippodromo di Palermo, passando da 45 a 40. Questo ha creato diversi malumori. Per questo motivo il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che ha ricevuto a Palazzo dei Normanni, il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, andrà a Roma domani.

Ad annunciarlo è lo stesso Micciché che ha dichiarato: “Domani, a Roma, al ministero per le Politiche agricole è in programma un incontro sull’ippodromo ‘La Favorita’ di Palermo, con il sottosegretario Battistoni abbiamo parlato anche di questa vicenda e ha convocato tutti i soggetti coinvolti. La sua disponibilità oggi è stata massima, confidiamo molti in lui”.

“Saranno ascoltati i rappresentanti della società che gestisce l’impianto – ha detto Miccichè -. L’auspicio è che si trovi una soluzione perché l’ippodromo significa per Palermo dai 300 ai 400 posti di lavoro”.