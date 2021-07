Monopoli-Palermo, amichevole a favore della fondazione ANT

In occasione della prossima amichevole che il Palermo giocherà contro il Monopoli, in programma giovedì 29 luglio alle ore 18.00 allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri, il Monopoli Calcio ha legato l’evento a un’iniziativa solidale in collaborazione con Fondazione ANT Italia Onlus.



È infatti in corso una vendita di bigliettini numerati all’interno del territorio lucano, legata all’Estrazione dei numeri del Lotto di sabato 31 luglio: in palio la maglia del Palermo (primo numero estratto sulla ruota di Palermo) e quella del Monopoli (primo numero estratto sulla ruota di Bari). Una parte del ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione ANT; inoltre, all’entrata dello stadio, saranno presenti i volontari per chi volesse donare un’offerta alla fondazione che si occupa dell’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica. L’ingresso alla partita è libero, fino al raggiungimento della soglia massima di 250 spettatori.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.antennasud.com e sulla pagina facebook Antenna Sud 85.