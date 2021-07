Naufragio al largo della Libia, 57 morti

Cinquantasette morti, tra cui anche 20 donne e due bambini, sono morti nel naufragio che ha coinvolto il barcone con cui stavano tentando di raggiungere le coste europee.

Lo fa sapere l’Organizzazione mondiale per le migrazioni secondo cui il barcone è affondato al largo di Khoms, città a oltre 100 km a est di Tripoli mentre era in navigazione verso la coste italiana. “Con questo naufragio la stima dei morti nel Mediterraneo Centrale si avvicina a quasi mille (oltre 980)”, precisa l’Oim auspicando l’immediato rafforzamento dei pattugliamenti in mare.