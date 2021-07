“No al green pass”, Paragone chiama a raccolta i palermitani

“No al Green Pass. Difendiamo la libertà”: è il titolo dell’iniziativa, a cura di Italexit. No Europa per l’Italia, che si terrà a Palermo il 31 luglio in piazza Verdi, in prossimità dell’ingresso principale del Teatro Massimo.

A darne notizia sono Andrea Piazza e Paolo Franzella, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale di Palermo del partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone.

La manifestazione, che si svolgerà tra le 16:00 e le 22:00, prevede una raccolta di firme contro l’obbligo del Green Pass.

“Non è una petizione popolare a sostegno dei no vax – precisano i dirigenti – ma una richiesta di coerenza rispetto alla posizione ufficiale free vax”.

Una presa di posizione chiara contro l’imposizione del certificato che gli stessi dirigenti del partito bollano come “anticostituzionale e discriminante”.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si terrà in modalità statica e nel rispetto delle regole anti contagio vigenti. Anche in altre città italiane, sono stati allestiti banchetti e postazioni dove i cittadini possono firmare e aderire alla battaglia portata avanti da Italexit.