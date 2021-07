Porto di Catania, vaccinati oltre 100 marittimi a bordo delle navi

CATANIA – Prosegue al porto di Catania la campagna di vaccinazione del personale marittimo. Ad oggi sono state somministrate oltre 100 dosi. Le inoculazioni sono praticate a bordo delle navi dove l’Ufficio commissariale per l’emergenza Covid di Catania si occupa dell’allestimento del punto vaccinale fornendo il personale medico, per anamnesi e vaccinazione, e informatici per il caricamento dei dati.

La campagna e’ resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ufficio del commissario, l’Autorita’ portuale, la Capitaneria di Porto e le principali Compagnie navali che hanno aderito all’iniziativa.

“Incrementare il numero delle somministrazioni – spiega il commissario per l’emergenza Covid Catania, Pino Liberti – e’ una priorita’. L’iniziativa consente di velocizzare i tempi e mettere in sicurezza gli operatori marittimi, aiutando cosi’ l’economia e il turismo. Da tempo ormai lavoriamo per avvicinare il vaccino alle persone. E la campagna che coinvolge il personale marittimo ne e’ un esempio concreto. Spero che questa iniziativa giovi da stimolo per altre istituzioni e associazioni di categoria e piu’ in generale per quanti non hanno ancora prenotato il vaccino”.