Scuola, Draghi accelera sull’obbligo di vaccini ai prof e addio alla Dad

ROMA – Covid, a settembre scuole aperte in presenza a tutti i costi. Il premier Mario Draghi traccia la rotta in vista del nuovo anno scolastico e studia un piano d’azione che porti il Paese dritto all’obiettivo di una ripresa delle lezioni in classe abbandonando la didattica a distanza che negli ultimi due anni ha penalizzato gli studenti italiani. Sul tavolo del primo ministro c’è anche l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per i prof e il personale scolastico. Temi affrontati ieri in un vertice con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Palazzo Chigi e che potrebbero tradursi in un decreto legge che l’esecutivo metterà nero su bianco in settimana.

I dati sui risultati della Dad allarmano Palazzo Chigi, numeri “catastrofici” che portano il premier a considerare l’esperienza di della didattica a distanza chiusa e irripetibile. I dati degli ultimi test Invalsi, infatti, raccontano che i livelli di apprendimento degli alunni sono crollati. Anche con questo punto fermo il capo del governo sta avendo una serie di confronti per preparare il prossimo provvedimento sull’utilizzo del green pass: obbligatorio o meno, e con quali modalità, non solo nel mondo della scuola, ma anche del lavoro e dei trasporti, tre settori che sono rimasti fuori dalle misure previste nel decreto della settimana scorsa.

Sul piano politico sono favorevoli o possibilisti all’obbligo vaccinale sia Forza Italia che il Pd, mentre la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle sono contrari a rendere il green pass obbligatorio per tutti i docenti e il personale scolastico.