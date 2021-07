Ustica, primo caso di contagio: aveva già ricevuto la prima dose

PALERMO – Registrato un caso di Covid-19 nell’isola di Ustica, dopo i positivi a Stromboli e Salina, nelle Eolie. Si tratta di un inglese che aveva ricevuto a fine giugno la prima dose di vaccino sull’isola. La notizia è stata confermata dall’Asp di Palermo.

Dopo la prima somministrazione, l’uomo è andato per alcuni giorni in Inghilterra e rientrando si è sottoposto a due tamponi, il primo a Londra e il secondo in aeroporto, a Palermo, risultati entrambi negativi. Dopo aver trascorso una decina di giorni a Palermo, è tornato a Ustica, dove ha manifestato i primi sintomi e ha rifatto il tampone, risultato positivo.

Le tre persone che vivono con lui nella stessa casa sono risultate negative al tampone rapido, ma si attendono gli esiti del molecolare. L’inglese è in isolamento obbligatorio, le altre tre persone in isolamento fiduciario.