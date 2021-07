Vaccini, anche nelle scuole: pronte più di 400 dosi

PALERMO – Prosegue la campagna vaccinale nella città di Palermo. L’Asp ha deciso di avviare un’attività di prossimità, per raggiungere tutti, come fatto all’Arenella. Adesso si andrà nelle scuole.

Le somministrazioni programmate per domani sono 400 in tre scuole del capoluogo. 236 di queste saranno somministrare al “Cannizzaro”. Gli istituti coinvolti sono già 12 tra la città e la provincia.

Le squadre di medici, infermieri ed operatori dell’Asp si sono recate direttamente nelle strutture per somministrare il vaccino (con grande prevalenza di prime dosi) a personale scolastico e studenti. Anche ai familiari dei ragazzi viene offerta la possibilità di vaccinarsi. Il vaccino utilizzato è Pfizer.

“Le adesioni sono in continuo aumento a conferma che la scuola rimane un momento centrale nella vita dei giovani anche durante il periodo estivo – ha sottolineato Daniela Faraoni – l’obiettivo è di consentire al maggior numero di studenti e lavoratori di completare il ciclo vaccinale in tempo per l’inizio delle lezioni”. Dopo le somministrazioni di domani nel liceo ‘Cannizzaro’ di Palermo, oltre che nel liceo classico ‘Garibaldi’ e nell’istituto ‘Cassarà-Guida’ di Partinico, il calendario – quotidianamente aggiornato con nuove tappe – prevede: il 29 l’Istituto tecnico turistico ‘Marco Polo’ di Palermo; il 30 ICS ‘Veneziano Novelli’ di Monreale; I.S.D. ‘Ugo Mursia’ di Carini; I.C. ‘Archimede La Fata’ di Partinico; 3 agosto, I.C. ‘Evola’ di Balestrate; 4 agosto, I.C. ‘Skanderberg’ di Piana degli Albanesi; Istituto ‘Balsamo Pandolfini’ di Termini Imerese; Scuola ‘Armaforte’ di Altofonte; 5 agosto, I.C. ‘Manuele Ventimiglia’ di Belmonte Mezzagno; 9 agosto, liceo scientifico-agrario di Castelbuono; 23 agosto, I.C.S. ‘Manzoni Impastato’ di via Parlatore a Palermo; Istituto ‘Manzoni’ di Montelepre; 24 agosto, I.S. ‘Orso Mario Corbino’ di Partinico; liceo Pio La Torre di Palermo; 25 agosto, Istituto ‘Privitera Polizzi’ di Partinico; I.C. ‘Tisia D’Imera’ di Termini Imerese e liceo classico ‘Umberto I’ di Palermo.

A sostenere la realizzazione di un hub vaccinale a scuola per raggiungere l’obiettivo di tornare in presenza ci sono anche gli studenti. Come Azzurra Chiarelli, rappresentante d’Istituto ScuolaZoo del liceo Cannizzaro di Palermo, che si è fatta promotrice dell’iniziativa realizzata dall’Azienda provinciale sanitaria. “Ho proposto alla preside – ha raccontato – di scrivere all’Asp di Palermo per organizzare un hub nella nostra scuola. Ero molto preoccupata per le tempistiche con cui vengono fatti i vaccini, spesso passa anche più di un mese tra prenotazione e inoculazione, e di questo passo a settembre non tutti saremmo stati vaccinati. Inoltre ci sono lunghe ore di attesa agli hub vaccinali, e questo non è sicuramente un incentivo”. La preside ha presentato l’istanza che è stata accolta e il suo liceo si trasformerà in un hub per vaccinare la popolazione scolastica e i loro familiari, in tempo utile per il rientro tra i banchi. “Sarà molto semplice – ha spiegato Azzurra – l’Asp mette a disposizione il personale e attraverso un form online ci si potrà vaccinare. Sono molto contenta, alcuni miei compagni mi hanno scritto che grazie a questa iniziativa si sono convinti a vaccinarsi e proprio oggi l’ASP ci ha detto che anche altre scuole stanno decidendo di seguire l’esempio. Devo ringraziare la mia preside – chiosa Azzurra – è stata fantastica. Ha creduto fortemente in questa idea e si è mobilitata per realizzarla. Uno splendido esempio di collaborazione tra studenti e docenti”.