Covid, l’Ue annuncia: “Vaccinato il 70% della popolazione”

BRUXELLES – Vaccini, l’Europa annuncia il raggiungimento dell’obiettivo del 70 per cento della popolazione vaccinata. “L’Ue mantiene la parola. L’obiettivo era proteggere il 70% degli adulti con almeno una dose a luglio e oggi lo abbiamo raggiunto”. A rivendicare il risultato è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Intanto, il Governo italiano valuta l’ipotesi di obbligare i prof a vaccinarsi per riportare la scuola in presenza a settembre. E il nodo potrebbe sciogliersi già in settimana per definire le misure prima dell’estate e renderle operative per fine agosto. Salgono il tasso di positività (3,5%), i ricoveri ordinari e in terapia intensiva.