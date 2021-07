Amazon sbarca a Palermo, 100 assunzioni e apertura in autunno

Dal prossimo autunno Amazon aprirà un nuovo centro di smistamento in Sicilia. L’area individuata dal colosso dell’e-commerce è il quartiere Brancaccio di Palermo dove sorgerà una mega struttura da 8.000 metri quadrati che servirà per le consegne dei pacchi in tutta la Sicilia occidentale.

In vista della prossima apertura, Amazon è alla ricerca di personale: sono previsti oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per lo smistamento dei pacchi e 90 autisti da assumere per conto dei corrieri.

“L’apertura nel quartiere Brancaccio da parte di Amazon di un deposito di smistamento conferma la grande attrattività internazionale, dal punto di vista economico, della città di Palermo – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – È significativa l’attenzione da parte di uno dei colossi dell’e-commerce mondiale che può anche costituire un’importante promozione internazionale delle attività produttive e commerciali palermitane. Questo si traduce in opportunità occupazionali fondamentali nella ripresa post-Covid e dunque di rilancio del territorio”.

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.

I dipendenti saranno assunti al quinto livello del contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d’ingresso pari a €1.550 lordi, tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni.

I corrieri, invece, saranno assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.644 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300€ netti mensili come indennità giornaliera.