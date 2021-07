Armao: “Nessun buco di cassa. Tavolo aperto con il Governo nazionale”

Da parte del M5S è arrivata la richiesta di dimissioni per l'assessore intervenuto in aula all'Ars

“C’è chi parla di ‘allarme sociale’ ma sbaglia di molto. Qualcuno tifava per la mancata parifica, ma il bilancio è stato parificato ed il disavanzo è di 170 milioni, ampiamente recuperabili. Non c’è nessun buco di cassa. Abbiamo un tavolo aperto con il Governo nazionale per discutere del miliardo di euro che in realtà, al momento, nessun accordo ci impone ancora di versare a Roma. Domani in giunta definiremo la maggior parte dei residui, e potremo sbloccare la spesa”. Lo ha detto l’assessore all’Economia Gaetano Armao intervenendo in aula nel corso della seduta di oggi.

L’assessore ha anche aggiunto che il Governo ha presentato un emendamento in commissione Bilancio per incrementare di circa 15 milioni di euro il fondo per i co-finanziamenti dei programmi comunitari. Dichiarazioni, quelle di Armao, che non hanno però convinto le opposizioni e dal Movimento 5 Stelle sono arrivate le richieste di dimissioni dell’assessore all’Economia, per il PD “il governo ha smarrito la bussola, e non può scaricare sull’aula i propri errori contabili”. La commissione Bilancio si riunirà domattina alle 11, l’aula è convocata per domani alle 12.