Avanti insieme: “Importante l’ordinanza a tutela dei cavalli”

PALERMO – “L’ordinanza che vieta la circolazione nelle fasce orarie più torride dei veicoli trainati dai cavalli è un primo importante passo per la sicurezza degli animali. Occorre però andare avanti nella loro tutela, provvedendo a installare le pensiline e le postazioni dove i cavalli possano bere e ristorarsi durante la giornata, ma bisogna anche attivare dei controlli per verificare le condizioni di salute e l’effettivo benessere degli animali che circolano in città, affinché non si ripetano gli episodi gravi e drammatici che si sono verificati in questi giorni”. Lo dichiarano i consiglieri Valentina Chinnici, Massimo Giaconia e Claudia Rini

LEGGI ANCHE: Caldo e cavalli che stramazzano “Rispettiamoli” VIDEO