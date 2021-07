Ultraleggero cade durante atterraggio, in due trasportati in ospedale

Un ultraleggero occupato da due sessantenni di nazionalità tedesca è precipitato sull’avvio superficie di Corropoli nel primo pomeriggio di oggi.

I due tedeschi sono stati trasportati, con due mezzi dell’elisoccorso del 118 di Pescara e L’Aquila, negli ospedali “Santo Spirito” di Pescara e “Mazzini” di Teramo in gravi condizioni. Al momento le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire cosa ha causato l’incidente.

Come appurato successivamente, l’incidente è accaduto a Brenta di Corropoli dove, a causa di problemi tecnici emersi durante la fase di decollo e non di atterraggio come emerso nell’imminenza dei fatti, dall’aviosuperficie “Avio Club Val Vibrata”, l’aereo è precipitato al suolo.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno operato per liberare le due persone di origine tedesca rimaste incastrati a bordo dell’aereo.

Il velivolo, un biposto UL/FK 14 B Polaris, è andato distrutto ma, fortunatamente, non ha preso fuoco. I due occupanti hanno riportato fratture e traumi. A seguito di ulteriori informazioni acquisite è emerso che l’ultraleggero era decollato intorno ‪alle 11‬ di stamattina dall’aviosuperficie di Calatabiano a Catania e si trovava in fase di atterraggio presso l’aviosuperfice di Corropoli