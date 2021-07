Catania, final four di D e torneo open all’Almiron Padel House

Weekend intenso in quel di Catania

CATANIA – Un weekend da favola a Catania presso la bellissima struttura dell’Almiron Padel House dove sono andati in scena ben due eventi. Le final four di Serie D a squadre e un ricco open maschile e femminile con prize money di 3.000 euro.

Presenti, in rappresentanza del comitato regionale, Giorgio Giordano, presidente Fit Sicilia, e il consigliere regionale addetto al Padel Adriano Sammatrice. Staccano il pass per il tabellone nazionale: Padel Favorita, Tweener Catania e New Golden Caltanissetta. Resta fuori il Ct Farina a Siracusa ma con l’onore delle armi.

Gare tutte assai combattute e incerte fino alla fine con un buon livello tecnico espresso dagli attori protagonisti. Per quanto concerne il torneo open (45 coppie nel maschile e 9 nel femminile) successo di Perez-Bolognese su Giuffrida-Garcia Rossel nel maschile e di Granatelli-Nicitra su Pezzilo-Garsia nel femminile. Da sottolineare la grande ospitalità del circolo etneo sede di questi due importanti avvenimenti.