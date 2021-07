Consiglio, grandi manovre: Musumeci e Calenda si rafforzano

PALERMO – Si rafforzano i liberali di sinistra, ma può sorridere anche il presidente Nello Musumeci. Novità al consiglio comunale di Palermo dove, in un solo giorno, cambia la geografia politica a destra come a sinistra: nessuno stravolgimento, per carità, ma movimenti che danno l’idea di quanto ormai siano prossime le scadenze elettorali e di come i partiti inizino a scaldare i motori in vista delle Comunali del 2022.

La novità più clamorosa sono le dimissioni di Giulio Cusumano, eletto in una lista civica orlandiana, da sempre indipendente in maggioranza e da tempo divenuto punto di riferimento a piazza Pretoria dell’eurodeputato e leader di Azione Carlo Calenda. “Oggi è il mio ultimo giorno da consigliere comunale – ha detto Cusumano questo pomeriggio in Aula – Mi dimetto perché ho stima per il sindaco Leoluca Orlando, ho contribuito a farlo eleggere, non mi pento di niente ma gli rimprovero di non aver pensato al dopo, di non aver creato il quadro politico per il futuro. Ho aderito al partito di Carlo Calenda, non voglio consegnare la città alla Lega e alla destra e mi appello al centrosinistra: dobbiamo sforzarci di lavorare insieme”.

Cusumano, avvocato e già vicepresidente dell’Ast, è stato consigliere per quattro mandati e ha all’attivo anche un piccolo record: nel 2008 fu nominato assessore da Diego Cammarata, due settimane prima della rottura con l’Mpa che lo aveva indicato e fu così costretto a lasciare l’incarico dopo appena 19 giorni. Al suo posto subentra un altro avvocato, Leonardo Canto, sempre in quota Azione. “Apprezzo la coerenza del consigliere Cusumano che a fronte di un’amministrazione ormai completamente spenta ha deciso di non essere più complice politico di Orlando e del suo gruppo – dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda – Un atto di rara coerenza politica in una maggioranza che non esiste più, che non ha più progetto, forse non lo ha mai avuto. E ha portato Palermo nel baratro. Quello di Cusumano è un suggerimento prezioso per il sindaco Orlando, che dovrebbe seguirne l’ esempio dimettendosi. E liberare cosi Palermo e i palermitani che potrebbero andare al voto immediatamente conclude Gelarda”.

Canto farà gruppo insieme a Fabrizio Ferrandelli e Cesare Mattaliano di +Europa, facendo passare Azione all’opposizione. “Ringrazio il consigliere Cusumano per il grande gesto di responsabilità e generosità politica appena compiuto – dice Ferrandelli – Presentare le proprie dimissioni dal consiglio comunale, così come fatto da me quando ero deputato in assemblea regionale, nel rispetto dei propri sostenitori e senza cambiare fronte per mantenere una carica e la relativa indennità, dimostra che esiste un’etica politica che impone il prevalere delle idee e della visione comune alle poltrone e alle persone. Grazie a questo gesto sarà consentito il subentro a palazzo delle Aquile dell’avvocato Leonardo Canto, iscritto a +Europa dalla sua fondazione ed oggi componente del coordinamento cittadino di Azione. Insieme a lui e al consigliere Cesare Mattaliano ufficializzeremo la nascita della componente politica +Europa-Azione a Sala delle Lapidi, segno inequivocabile del rafforzamento dell’area liberal democratica ed ecologista in vista delle prossime Amministrative di Palermo”.

A destra invece Giuseppina Russa aderisce a Diventerà Bellissima, facendo asse con Claudio Volante. “Una decisione che ho preso con entusiasmo e ottimismo poiché condivido idee e progetti del movimento guidato dal presidente Nello Musumeci – afferma la Russa – Sono consapevole delle enormi criticità in cui versa Palermo, ma al contempo fiduciosa di potere dare il mio umile contributo con proposte credibili e fattive per avere una città migliore, dove ogni palermitano possa diventare protagonista di sviluppo e crescita. Esprimo gratitudine e grande stima nei confronti del collega consigliere Volante e dell’onorevole Alessandro Aricò per avermi accolta nella loro squadra”.