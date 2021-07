Diventerà Bellissima, la consigliera Giuseppina Russa aderisce

PALERMO – Giuseppina Russa, consigliere comunale a Palermo, ha comunicato ufficialmente la propria adesione a DiventeràBellissima: a Sala delle Lapidi nasce, quindi, il relativo gruppo consiliare, che sarà guidato da Claudio Volante.

“Una decisione che ho preso con entusiasmo ed ottimismo, poiché condivido idee e progetti del movimento guidato dal presidente Nello Musumeci- afferma la nuova esponente di DB – Sono consapevole delle enormi criticità in cui versa Palermo, ma al contempo fiduciosa di potere dare il mio umile contributo con proposte credibili e fattive per avere una città migliore, dove ogni palermitano possa diventare protagonista di sviluppo e crescita. Esprimo gratitudine e grande stima nei confronti del collega consigliere Volante e dell’onorevole Alessandro Aricò per avermi accolta nella loro squadra”.

Da parte sua, il capogruppo Claudio Volante sottolinea: “Mi sento onorato e gratificato per avere l’opportunità di beneficiare della collaborazione e della professionalità della collega dott.ssa Giuseppina Russa, alla quale auguro buon lavoro”.

Interviene pure Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars: “Siamo certi che Giuseppina Russa saprà garantire un importante apporto all’azione politica di DiventeràBellissima a Palermo, con competenza e dedizione. Prosegue senza sosta il radicamento territoriale del nostro movimento, che al governo della Regione così come in decine di realtà amministrative locali sta ben amministrando e raccoglie crescenti consensi”.